Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi Toplantısı’na, Yeşilay Çorum Şubesi tarafından katılım sağlandı.

Zirveye; Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, şube personeli Ali Mansur, Gençlik Kolları Başkanı Efraim Taş, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar ile YEDAM Halkla İlişkiler Uzmanı Mervenur Gedikdaş katıldı.

Ayrıca Yeşilay Çorum Kurucu Şube Başkanı Türker Ejder, Genel Başkan Dinç’in danışmanı olarak zirvede yer aldı.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan zirvede; önleyici çalışmalar, gönüllülük faaliyetleri ve iyi uygulama örnekleri ele alındı. Katılımcılar, Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunarak kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yeşilay Çorum Şubesi yetkilileri, Emine Erdoğan’ın katılımının zirveye ayrı bir değer kattığını belirterek, bu tür organizasyonların bağımlılıkla mücadelede motivasyonu artırdığını ifade etti.