Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Erokspor, sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Erokspor, sahasında Sarıyer'i konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.
Erokspor'da 3'ncü dakikada Cavare direkt kırmızı kart gördü. Maçın 5'nci dakikasında Anziani attığı golle Sarıyer'i 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 72'nci dakikasında sahneye çıkan Recep Niyaz, takımı adına beraberlik golünü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca takımlar puanları paylaştı.
Karşılaşmanın 88'nci dakikasında Erokspor adına Kayode topu ağlara gönderdi ancak gol iptal edildi.
Bu sonucun ardından 33 puana gelen Erokspor'un, lider Amed ile arasındaki puan farkı 2'ye düştü.
Sarıyer ise 18 puanda bulunuyor.