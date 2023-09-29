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HURŞİT BOZKURT

İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak göreve başlayan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Çorum için büyük hedeflerimiz, düşüncelerimiz, ülkülerimiz var. Allah nasip ederse birlikte büyük işler başaracağız.” dedi

Geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirilen MHP İl Kongresi’nde il başkanlığına seçilen MHP İl Başkanı İhsan Çıplak, yönetimi ile birlikte İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde konuşan Çıplak; “Çok onur ve gurur duyduğum bir partide il başkanı olarak seçilmem bizim için ayrı bir gurur. Bundan sonra ben yok, biz varız. Çorum’u bütünüyle kucaklayacağız. Mahalli idariler seçiminde güçlü bir şekilde çıkmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çorum için büyük hedeflerimiz, düşüncelerimiz, ülkülerimiz var. Allah nasip ederse birlikte büyük işler başaracağız.” diye konuştu

Mehmet İhsan Çıplak’ın başkanlığında oluşan yönetimde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu:“Ali Beyaz, Abdullah Dalyan, Adem Bıyık, Ahmet İmal, Ahmet Yağmur Çırak, Aytaç Hızarcı, Celal İrtürk, Derviş Bolat, Erdal Taş, Faruk Menteş, Abdullah Furkan Yılmaz, Hakan Alagöz, Hasan Şahin, Mehmet Konyalıoğlu, Mustafa Özcan, Mustafa Karaca, Mustafa Pekel, Mustafa Serdar Avcu, Okan Arık, Ramazan Yolcu, Sinan Eryücel, Talip Kazak, Tuncay Koçak, Yener Ceylan.

Disiplin Kurulu: Ahmet Namlı, Alparslan Bilgin, Ertuğrul Onan, Hakan Kaan Uz, Hasan Kalyoncu, Oğuzhan Özyol, Uğur Sarı.

Üst Kurul Delegeleri: Mehmet İhsan Çıplak, Ahmet Kurtbaş, Orhan Özyol, İsa Duru, Selim Dölcü, Mehmet Aktaş, Ali Beyaz, Ahmet Yağmur Çırak, Abdullah Dalyan, Abdullah Furkan Yılmaz, Mustafa Serdar Avcu, Ahmet İmal, Hasan Şahin, Arslan Kaynar, Hüseyin Esenyel, İsmail Lek.”