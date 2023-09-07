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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a Gümrük Müdür Vekili Mücahit Eker, Kürşad Alay ve Çorum’un ilk Dış Ticaret ve Gümrük Müşavirliği HAN Danışmanlık Merkezi bünyesinde bulunan OMN Gümrük Müşavirliği sahipleri Osman Alaca ve Sefa Dilmen nezaket ziyaretinde bulundular.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ilimizin gerçek dış ticaret potansiyelinin ortaya çıkması açısından gümrük müşavirliği hizmetini önemsediklerini söyledi.

TSO Başkanımız Başaranhıncal, yeni kurulan firmayı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Çorum iş dünyasının “Dış Ticaret ve Gümrük Müşavirliği Danışmanlık” hizmetini almak için artık İstanbul, Ankara, Samsun gibi çevre illere gitmesine gerek kalmadığını ve Çorum için önemli bir kazınım olduğunu ifade eden Başaranhıncal Çorum’da ihracatın her geçen yıl artış gösterdiğini ancak ilimizde gümrük müşavirliği danışmanlık hizmeti olmamasından dolayı bazı firmaların, burada üretim yapmalarına karşın gümrük müşavirliği danışmanlık hizmeti aldıkları büyük illerden ihracat yaptıklarını belirterek, “Bu durum dolayısıyla, ilimizin ihracat rakamlarına olumsuz olarak yansımaktadır. HAN Danışmanlık Merkezi bünyesinde bulunan OMN Gümrük Müşavirliği sahibi Osman Alaca tarafından ilimize kazandırılan gümrük müşavirliği danışmanlık hizmeti sayesinde firmalarımız artık üretim yaptıkları merkezden ihracat yapabileceklerdir. Bu durumda Çorum’un gerçek ihracat rakamları ortaya çıkmış olacaktır.” dedi.

Başaranhıncal, gümrük müşavirliği danışmanlık hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerekli desteği sağlayacaklarını dile getirerek, Gümrük Müdür Vekili Mücahit Eker'e ve OMN Gümrük Müşavirliği sahibi Osman Alaca’ya ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Amaçlarının Çorum’daki iş dünyasının mensuplarının uluslararası ticaretine müşavirlik etmek olduğunu belirten Osman Alaca, iddialarının, saha çalışanlarıyla ve deneyim sahibi uzman ekipleri ile iş dünyasına zamanında ve eksiksiz hizmet etmek ve her an ulaşılabilir olmak olduğunu ifade ederek, "Çorum’un iş dünyasına ve Çorumluya hizmetin yine Çorumlunun elinden olması prensibiyle organize ettiğimiz kurumumuzu, değişen dış ticaret dinamiklerine uygun bir şekilde hizmete sunduk. Kıymetli iş dünyamızdan birlikte hareket etmek adına desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.