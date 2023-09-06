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Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği’nin ev sahipliğinde, Amasya, Çorum, Sivas ve Tokat illerinden gelen İHH ekibi bölgesel eğitim programı gerçekleştirdi.

İstanbul, Bursa, Van ve Çorum’dan gelen arama kurtarma eğitmenleri tarafından verilen teorik ve pratik aşamalardan oluşan KAK1 (Kentsel Arama Kurtarma 1.seviye) eğitimleri 3 gün boyunca devam etti.

Afet bölgesine intikal, enkaz tespiti, enkaz alanına giriş, canlı veya ex tespiti, afetzedenin kurtarılması, afetzedenin sağlık ekiplerine teslimi, enkaz alanından güvenli çıkış ve teknik cihazların kullanımı gibi birçok konuda alanında uzman kişilerce teorik eğitim verildi.