Çorum İnsani Yardım Vakfı (İHH), yetim çocuklara yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

Çorum’da 175 yetim çocuğun kışlık giyim ihtiyacı karşılandı.

Organizasyon çerçevesinde çocuklar, ihtiyaç duydukları kıyafetleri kendi isteklerine göre seçme imkânı buldu.

Mont, kazak, pantolon ve benzeri kışlık ürünlerle hazırlanan destek, çocukların hem ihtiyaçlarını karşıladı hem de yüzlerini güldürdü. Gönüllüler, alışveriş süreci boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu.

Giyim desteğinin ardından program, Çorumlu Obasında düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Çocuklar burada çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Gün boyunca süren etkinlikte neşe dolu anlar yaşanırken, yetim çocukların sosyal açıdan da desteklenmesi hedeflendi.

Çorum İHH Başkanı Alper Pamir, yetim çocukların sadece maddi değil manevi olarak da desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.