Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Zehra Demir, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından atama yoluyla Hizmet Akdi ile Çalışanlar Komisyonu üyeliğine seçildi.

Çorum SMMMO’dan yapılan açıklamada, Zehra Demir tebrik edilirken, ataması ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Mesleğimizin gelişimi ile çalışma hayatında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması açısından büyük önem taşıyan Hizmet Akdi ile Çalışanlar Komisyonu’nda görev alacak olan delegemiz, hizmet akdi ile çalışan meslek mensuplarının haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki sorunlarının üst birlik nezdinde daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sunacaktır.

Bu önemli görevlendirme ile birlikte Odamızın TÜRMOB bünyesindeki temsil gücü daha da artarken, meslek camiamızda farklı çalışma modellerine ilişkin görüş ve beklentilerin karar alma süreçlerine yansıtılması açısından da önemli bir adım atılmıştır.

Odamız olarak, mesleğimiz ve hizmet akdi ile çalışan meslektaşlarımız adına önemli bir sorumluluk üstlenen delegemiz SMMM Zehra Demir’i tebrik ediyor, üstlendiği görevde kendisine başarılar diliyor; söz konusu görevlendirmenin camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” (Haber Merkezi)