Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum ziyareti kapsamında Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

MECLİS ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ziyarette Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

TARIM DEPOLARI PROJESİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Borsa Başkanı Naki Özkubat, Karaca Köyü mevkiinde hafriyat çalışmaları başlanan tarım ürünlerinin muhafazasında modern çözümler sunmayı amaçlayan Tarım Ürünleri Depoları Yapım Projeleri hakkında da Hisarcıklıoğlu’na bilgi verdi.

40 BİN M2 ALANA İNŞA EDİLECEK

Özkubat, toplam 71 bin metrekare alan üzerine kurulan proje kapsamında, yaklaşık 40 bin metrekare kapalı depolama alanı oluşturulması planlanırken, yatırım bünyesinde ayrıca kantar, idari bina ve laboratuvar birimlerinin yer alacağını söyledi.

LİSANSLI DEPOCULUK İÇİNDE ALAN AYRILDI

Projede, ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi hedeflenen lisanslı depoculuk yatırımları içinde alan ayrıldığı belirtildi.

Bölgenin artan depolama ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacak yatırımın tamamlanmasıyla birlikte tesisin, bölgenin en büyük depolama kapasitesine sahip merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

TOBB VE KGF FİNANSAL DESTEK SAĞLAYACAK

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, yatırımın bölge ekonomisi ve üreticiler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, hem TOBB’un hem de Kredi Garanti Fonu’nun gerekli ekonomik desteğin sağlanması konusunda katkı sunacağını ifade etti.

YILMAZ VE ÖZKUBAT: TARIMSAL TİCARET ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ise söz konusu destek açıklamasının yatırım sürecine önemli bir güç katacağını belirterek, tesisin tamamlanmasıyla birlikte üreticilerin modern depolama imkânlarına kavuşacağını, ürün değerinin korunacağını ve tarımsal ticaret altyapısının güçleneceğini ifade etti.

PROJENİN AMACI

Proje ile üreticilerin ürünlerini sağlıklı koşullarda muhafaza edebilmesi, hasat dönemlerinde oluşan depolama sorunlarının azaltılması ve bölge tarım ticaretinin daha rekabetçi hale gelmesi hedefleniyor.

Hisarcıklıoğlu’na ziyarette Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kredi Granti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen ve Halk Bankası A.Ş Genel Müdürü Osman Arslan eşlik etti.