TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Çorum’un ihracatta başarı hikayesi yazdığını vurgulayarak, “İl bazlı ihracat rakamlarına bakıldığında Çorum kaynaklı ihracat 5.5 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Adana’yı, Konya’yı, Kayseri’yi de geçti. 12. büyük ihracatçı şehir haline geldi. Milletvekillerimiz bunu sık sık anlatın. Hükümet, iktidar Çorum’un değerinin farkına varsın” dedi.

ÇORUMLU GİRİŞİMCİLERDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

TSO Kültür ve Konferans Salonunun açılış töreninde konuşma yapan Rıfat Hisarcıklıoğlu, Çorumlu ş insanlarından övgüyle bahsetti.

Çorum’un bir sanayi şehri haline geldiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Çorumlu girişimciler kendi öz kaynaklarıyla dinamizmi ile büyümüş ve sanayileşmiştir. Bugün yurtiçinde yurtdışında anahtar teslim un, yem, yağ, tuğla kiremit tesisi yapan seviyeye gelmiştir. Buradan genel kaynağı da en iyi şekilde Çorumlu sanayici, iş insanları kullanarak, nereden de gelir varsa onu da sanayiye yönlendirdiler” dedi.

‘NE KADAR ÇALIŞKAN İNSANLAR OLDUĞUNUZUN HER YERDE ANLATILMASI LAZIM’

Makine, tekstil, döküm, toprak sanayi ve altın rafinerisi sektörlerinin 130’dan fazla ülkeye ihracat yapar hale geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Faaliyette 3 tane OSB’miz var. Yetmiyor 2 tane daha yapıyorsunuz. Ben Çorum insanını buraya yatırım yapmadan önce tanımıyordum. Yatırım yapınca anladım ne kadar vefakar, cefakar ve çalışkan insan olduklarını. Bu özelliklerin her tarafta da anlatılması lazım” diye konuştu.

‘HÜKÜMET ÇORUM’UN DEĞERİNİN FARKINA VARSIN’

Çorum’un yıldızı parlayan bir şehir olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “2025 yılında tüm Türkiye’de ihracatını en fazla artıran 3 şehir konumuna gelmiştir. Son 1 yılda ihracatımız 1.9 milyar dolar artırdık. Çorum’un nasıl bir başarı hikayesini yazdığını göstermek için şu karşılaşmayı yapmakta fayda var. Yıllık ihracat artışında İstanbul, Bursa gibi şehirlerin önüne geçti. İl bazlı ihracat rakamlarına bakıldığında Çorum kaynaklı ihracat 5.5 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Çorum’un ihracatı Adana’yı, Konya’yı, Kayseri’yi de geçti. 12. büyük ihracatçı şehir haline geldi. Milletvekillerimiz bunu sık sık anlatın. Hükümet, iktidar Çorum’un değerinin farkına varsın. Üstelik demiryolu olmadan yaptık. Bu kadar sanayisi gelişmiş bir şehrin muhakkak limanlara ulaşması lazım. Buna bağlı olarak da hızlı trene ihtiyacımız var.

Türkiye’de marka olan şehirlerde bir hikaye var. Bir şehrin Valisi, Belediye Başkanı, Milletvekilleri, STK’ları bir ve beraber hareket ederse o şehirler marka şehir olur. Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Konya’da bu birliktelik var. Burada da gördüm.”

‘ODAMIZDA BORSAMIZDA 5 YILDIZ KALİTESİNDE HİZMET VERİYOR’

Çorum’da TOBB’a bağlı 6 oda olduğunu ve bu odaların başkanlarından memnun olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Çorum’un gelişmesi, kalkınması için her zaman ellerini taşların altına koyuyorlar. Bizzat bana iletiyorlar. Bende hükümete iletiyorum.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası da Ticaret Borsası da verdikleri hizmet kalitesi ve standartları ile tam 5 yıldız kalitesinde. Odamızın ve borsamızın verdiği hizmet kalitesi Paris, Londra, Berlin’deki oda ve borsalarla aynı standartta. Bu müthiş bir başarı” ifadelerini kullandı.