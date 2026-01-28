Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Çetin Başaranhıncal, Samsun–Mersin hattındaki 13 ilde 16 yeni yatırım alanı oluşturulacak sanayi koridorunda Çorum’un muhakkak olması gerektiğini söyledi.

‘495 KİŞİLİK ÇORUM’UN EN BÜYÜK SALONUNU YAPTIK’

TSO Kültür ve Konferans Salonunun açılış töreninde konuşma yapan Çetin Başaranhıncal, açılışını yaptıkları salonun pandemiden dolayı geciktiğini belirterek, “Nihayetinde 495 kişilik Çorum’un en büyük salonunu yapmış olduk. İhtiyacımız olan bir şey daha var. İhalesi yapıldı. Restoran yeri. Nisan veya Mayıs gibi orayı da açacağız. Kampüsümüz restoran ile tamamlanmış olacak. Çorum’un 50-100 yıllık ihtiyacını kurtarır” dedi.

DEMİRYOLU TEŞEKKÜRÜ

Konuşmasında demiryolu projesine de değinen Başaranhıncal, şehrin 100 yıllık hayalinin gerçekleştiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sanayi Bölgeleri Master Planı kapsamında Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; komşu iller Amasya ve Yozgat ile birlikte Aksaray, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğde olmak üzere toplam 13 ilde, 16 yeni yatırım bölgesi kurulması resmileşmiş, Çorum bu iller arasında yer almamıştı.

‘HEM SİYASETEN HEM DE BAKAN YARDIMCIMIZ ÜZERİNDEN BASKI YAPIYORUZ’

Bu konuya da dile getiren Başaranhıncal, hem siyaseten hem de Bakan Yardımcısı üzerinden baskı yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Ortada ham bir çalışma var. Tüh vah denilecek bir dönem değil. Sanayi koridoru ne ile desteklenecek, onu bilmiyoruz. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Organize Sanayi için tahsis istediğimiz zaman çok rahat ulaşabilen ve genişleyebilen bir iliz. Organizeden farklı bir destek verilecekse muhakkak içinde yer almalıyız. OSB gibi bir destek ise aman aman da bağıracağımız bir şey değil."