Kunduzhan Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni Müftülük binasının Kunduzhan Mahallesi'ne yapılacağını söyledi.

Aşgın; "2021 yılında Belediye Meclisimizde aldığımız kararla 2708 ada 4 parselde kalan alanı Müftülük işaretledik. Müftülük binamız ihale aşamalarının tamamlanmasının ardından Kunduzhan Mahallesi sınırları içerisinde yer alacak." dedi

Mahallenin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan Aile Sağlığı Merkezi’nin de yapılacağı müjdesini veren Aşgın; "2022 yılında Belediye Meclisimizde aldığımız kararla 4520 ada 6 parsel de yer alan kısmı Aile Sağlığı Merkezi olarak işaretledik. Bu alanla ilgili ihale çalışmaları başlatıldı” ifadelerine yer verdi.

Çorum’un hiçbir mahallesini bir diğerinden ayırmadan hizmet verdiklerini dile getiren Aşgın, Kunduzhan Mahallesi’nin Çorum’un en eski mahallelerinden birisi olduğunu belirterek; “Eski kayıtlarda mahallenin adı Şeyhler Mahallesi olarak geçmektedir. Mahallede bulunan Nakşi Şeyhlerinin mezarlarından dolayı şeyhler mahallesi olarak anılan bu yerin daha sonra adı "Kundistan" bugün ki adı ise "Kunduzhan" olarak bilinmektedir” diye konuştu

3 BİN 714 TON ASFALT SERİMİ YAPTIK

Kunduzhan Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalardan bahseden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Mahallemizde 3 bin 459 ton büyük asfalt, 255 ton da yama olmak üzere toplam 3 bin 714 ton asfalt serimi yaptık. Asfalt serimi yapılan alanın uzunluğu 1700 metreye denk gelmektedir. Mahallemizde yeni açılan yolların uzunluğu 1 347 metre ve 19 bin 121 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Mahallemizde 5 bin 967 metre bordür, 11 bin 253 metrekarelik alanda da karo kaplama çalışması yaptık” ifadelerini kullandı.

ALT YAPI SORUNUNU ORTADAN KALDIRDIK

Çorum genelinde altyapı ile ilgili önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Kunduzhan Mahallesi’nde altyapı sorunun olmadığını ifade etti. Yapılan çalışmalarla yağışların ardından meydana gelen olumsuzlukların ortadan kalktığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Mahallemizde alt yapıyla ilgili önemli bir sorun yok.975 metre atık su hattı, 942 metre de yağmursuyu hattı yaptık” şeklinde konuştu.

Hürriyet İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Çorum Belediyesi birim müdürleri katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuşmasının ardından Kunduzhan Mahallesi sakinlerinden gelen soru ve taleplere cevap verdi.