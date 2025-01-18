Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zincir marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların marketlerden güvenle ve rahat alış veriş yapabilmelerini amaçlayan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde şubeleri bulunan marketlere yönelik yapılan denetimlerde kasa reyon arası fiyat farkının yanı sıra ürünlerde son kullanma tarihi kontrolü uygulaması yapıldı.

3 MARKETE TUTANAK TUTULDU

Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde ki marketlere yönelik uygulama yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri 3 markete tarihi geçmiş ürün bulundurmaktan dolayı tutanak tuttu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Çorum genelinde denetimlerin aralıksız sürdürürken ekipler kaldırım işgaline uymayan esnaflara da uyarılarda bulundu.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan nezaretinde gerçekleştirilen denetimlerde reyonlarda özellikle indirimli ürünlerle kasa arasında ki fiyatlar kontrol edildi.

Ekipler haftanın 7 günü hem kaldırım işgali hem de market denetimlerini aralıksız sürdürecek.