FATİH BATTAR

Kamil Koç Otobüsleri Çorum Acenteliği, filosuna 10 otobüs daha kazandırdı.

Seyit Şahin ve Serkan Şahin’in işletmeciliği yaptığı Kamil Koç Otobüsleri Çorum Acentası, otobüs filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

10 otobüs için Çorum Şehirlerarası Terminal’de tören düzenlendi. Törende yeni otobüsler balonlarla süslenerek, anahtarları teslim edildi.

‘KAMİL KOÇ’UN EN BÜYÜK ORTAKLARINDAN BİRİYİZ’

Törende bir konuşma yapan Seyit Şahin ve Serkan Şahin; “Şahin Kardeşler Otobüs işletmeciliği olarak şu anda Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. firmasının en büyük ortaklarından ve sektörel bireysel işletmecilik dalında en çok otobüs sayısına sahip en önde gelen otobüs ve acente işletmecileri arasındayız.” dedi

13 yıl önce Kamil Koç Otobüsleri A.Ş Çorum Acenteliği ile sektöre ilk acentelik adımlarnı attıklarını belirten Şahin kardeşler; “Şu anda 65 adet şehirlerarası aktif çalışan otobüs sayısına sahibiz. 2023 hedeflerimiz arasında araç sayımızı 90’a çıkarmak ve çalışma bölgemizi acentelik sayimizida genişleterek daha iyi hizmet vermek için mücadele etmekteyiz. Amacımız hizmet zincirinin her halkasında müşterimize en iyi hizmeti sunmaktır. Türkiye'nin ilk yolcu taşıma firması olarak hizmet veren Kâmil Koç Otobüsleri iş ortağımız Flixbus ile birlikte çalışmaktan onur ve gurur duymaktayız. Hızlı buyumemizden bizden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Genel Müdürümüz sayın Çağatay Kepenk bey, Finans Direktörümüz Ömer Ünsal bey, Operasyon Direktörümüz Mehmet Türkyılmaz bey ve Kâmil Koç ailesi iş arkadaslarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Seyehatlerinde Kamil Koç A.Ş’yi tercih eden desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen tüm Çorum halkına teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandılar

Türkiye genelinde yaptıkları seferlerden de bahseden Şahin kardeşler; “Şu anda Ankara- İstanbul arası express 2020/2023 model otobüslerimizle karşılıklı 38 sefer, Tokat başlangıçlı 10 , Nevşehir başlangıçlı 16, Samsun ve Karadeniz başlangıçlı karşılıklı olmak üzere 14 sefer ile hizmet vermekteyiz. 2023 model son sistem araçlarımızla Çorum ana kalkışlı günde 7 karşılıklı İstanbul, Bursa, Didim, Bodrum, Marmaris, Çanakkale, Adana , Hatay, Gaziantep, Nevşehir, Trabzon, Rize ve Türkiye’nin bir çok iline sayısız sefer olmak üzere yolcu taşımacılığı alanında hizmet vermekteyiz.” dediler