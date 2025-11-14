Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2025 Yılı Ekim Ayı Konut Satış İstatistiklerinden "Çorum İli, Konut Satış İstatistikleri” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum'da 2025 yılı Ekim ayında konut satış oranları bir yılda %5,9 azalarak 956 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu.

956 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının %0,6°sı Çorum'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 41. sırada yer aldı.

Konut satışlarında, İstanbul 26 bin 305 konut satışı ve %16,0 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 681 konut satışı ve %8,9 pay ile Ankara, 8 bin 678 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Çorum'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda %37,4 artarak 147 olarak gerçekleşti Çorum'da ipotekli konut satışları sayısı 147 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Çorum'un payı %0,6 ile 28. sırada yer aldı.

Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,3 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 571 konut satışı ve %19,4 pay ile ilk sırada yer aldı.

İpotekli konut satışının en az olduğu iller 5 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan, 10 konut ile Bingöl ve Şırnak oldu.

Çorum'da diğer konut satış sayısı bir yılda %11,0 azalarak 809 olarak gerçekleşti

Çorum'da diğer satış türleri sonucunda 809 konut el değiştirdi.

Türkiye'de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı %85,7'dir. Çorum'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından %0,6'lık pay alarak 42. sırada yer aldı.

Diğer konut satışlarında İstanbul 21 bin 734 konut satışı ve %15,4 pay ile ilk sıraya yerleşti.

Ankara 10 bin 69 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 6 bin 298 konut satışı ile İzmir izledi.

Diğer konut satışının en az olduğu il 42 konut ile Ardahan oldu.

Çorum'da 956 konut satışının, 395'i ilk satış, 561'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 164 bin 306 konut satışının 54 bin 866’sı (%33,4) ilk satış, 109 bin 440’ı ise (%66,6) ikinci el satış olarak gerçekleşmiştir.

Çorum'da ise 956 konut satışının 395'i (%41,3) ilk satış, 561'i ise (%58,7,8) ikinci el satış olarak gerçekleşti.