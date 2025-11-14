Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başkentte tören düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.

Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, şehitler için dua etti.

Künyeleri okunduktan sonra uçaklara taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Devlet töreninin ardından Çorumlu şehidimiz Burak İbbbiği'nin naaşı, Ankara’dan uçakla Merzifon 5. Ana Jet Üssü’ne getirildi.

Merzifon'da askeri törenle karşılanan şehidimizin naaşı, konvoy eşliğinde helallik alınmak üzere baba ocağı Çorum merkeze bağlı Yaydiğin köyüne götürülecek.