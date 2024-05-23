Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Çorum merkezde yeniden yetkili sendika olduklarını açıkladı.

MUTABAKAT YARIN İMZALANACAK

Mutabakatın yarın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde imzalanacağını söyleyen Selim Aydın, “Yoğun bir çalışma ve mücadele sonucu Çorum merkezde, Boğazkale, Dodurga, Ortaköy, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde Türk Eğitim-Sen yetkili sendika olmuştur. Azmin zaferidir bu. Bu başarı hepimizindir” dedi.

Büyümeye devam edeceklerini belirten Aydın, “Bu vesile ile Şube yönetim kuruluma, kurum temsilcilerimize, kadın komisyonlarımıza ve bu süreçte fedakarca, cesur ve onurlu duruş sergileyen bütün eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu başarıda her bir üyemizin emeği, mücadelesi alın teri vardır. Bu zafer bizlere anamızın ak sütü gibi helaldir.

Bizler Türk Eğitim-Sen olarak, yalan yanlış işleyen bozuk saatlerin tam aksine işimizi en doğru şekilde yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü il geneli yetki süreci Cuma günü imza altına alınacaktır. Tutanaklar imza altına alındıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklama ayrıca yapılacaktır Var olsun teşkilat. Var olsun Türk Eğitim-Sen.” açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)