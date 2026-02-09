Çorum'un Uğurludağ ilçesinde gören yapan 41 yaşındaki PTT memuru hayatını kaybetti.

Çorum'un merkeze bağlı Arpalık köyü nüfusuna kayıtlı olup Uğurludağ'da ikamet eden, eski Köy Hizmetleri Müdürlüğü memurlarından İsmail Uysal ile Elmas Uysal’ın oğlu, Ali Egemen Uysal’ın kardeşi, Türk Haber Sen Çorum–Uğurludağ personeli PTT memuru Tuncay Uysal'ın vefatı hem ailesini hem de PTT camiasını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi, bugün saat 11.00’de Çorum Hacı Bektaş Kültür Merkezinde düzenlenecek programın ardından Çorum Arpalık köyü Mezarlığında toprağa verilecek.