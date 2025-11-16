Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen yeni reklam uygulaması, bölgenin çehresini değiştirdi. Organize Sanayi içindeki elektrik direklerine özel olarak yerleştirilen reklam aparatları sayesinde, işletmeler için dikkat çekici ve yenilikçi bir tanıtım mecrası oluşturuldu.

300 ADET REKLAM ALANI

Yaklaşık 150 elektrik direğine çift taraflı monte edilen reklam aparatlarıyla birlikte 300 adet reklam alanı kullanıma sunuldu. Böylece hem bölgedeki çalışanlara hem de Organize Sanayi Bölgesi’ne tedarik sağlayan firmalara doğrudan ulaşabilen etkili bir reklam platformu oluşturuldu.

KONUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni uygulama, hem estetik görünümü hem de stratejik konumu ile dikkat çekiyor. Organize Sanayi içerisinde yoğun araç ve yaya trafiğine sahip alanlarda konumlandırılan bu mecralar, markalar için yüksek görünürlük sağlıyor.

FİRMALARA PROFESYONEL DESTEK

Projeyi hayata geçiren Birmedya, satış, pazarlama ve organizasyon süreçlerini üstlenerek firmalara profesyonel destek sunuyor.

YASİN BEK: İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Birmedya Satış Müdürü Yasin Bek yaptığı açıklamada, “Organize Sanayi Bölgesi gibi üretim ve ticaretin kalbinin attığı bir noktada, bu tür yenilikçi reklam alanlarının, markalara büyük avantaj sunduğunu düşünüyoruz. İlgi her geçen gün artıyor.” dedi.

Yasin Bek, reklam vermek isteyen firmaların Birmedya ile yada 0538 541 98 70 numaralı telefon ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabileceğini söyledi.