Çorum Belediyesi demir kulenin bulunduğu Çorum Park tadilat işini 22 milyon lira bedelle ihale etti.

Çorum Park tadilatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden ablındı.

EKAP’a yapılan ilan duyurusunda, Çorum Park yapı üzerinde mevcut çelik konstrüksiyonun sökülmesi, yapının betonarme döşemesi üzerinde yer alan havuz ve teraslarda mevcut su yalıtım problemlerinin ortadan kaldırılması öngörüldü.

19 Eylül 2025 tarihinde sonuçlanan ihale kapsamında sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Yer tesliminden itibaren 210 gün içinde iş bitirilecek.

AŞGIN 5 KURUŞ HARCANMAYACAK DEMİŞTİ

Öte yandan parkın 22 milyon lira maliyetli tadilatının demir kulenin hurda malzemesinden karşılanacağı öğrenilirken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mevcut parkın yeniden düzenlenmesi için 5 kuruş harcamayacaklarını beyan etmişti.