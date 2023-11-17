Çorum’da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Emine K.(28) idaresindeki 74 BJ 022 plakalı otomobil Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte çocukları Eymen S.K.(8), Erva N.K.(10) ve Zeynep M.K.(4) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.