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Sungurlu OSB’deki incelemelerine MİTE Defence Sungurlu Fişek Fabrikası ile başlayan Vali Dağlı’ya bilgi veren fabrika genel müdürü Fatih Doğan, 25.000 m2 kapalı, 404.000 m2 açık alanda kurulmuş olan hafif mühimmat fabrikasında, yılda 360 milyon fişek üretmeyi hedeflediklerini, çalışan sayılarının 400 kişi ile başlayacağını ve bir sonraki aşamada 600 kişiye yükseleceğini belirtti.

Daha sonra Gold Force Barut Üretim Tesislerini ziyaret eden Vali Dağlı, tesis hakkında fabrika genel müdürü Mehmet Tök’ten bilgi aldı.

710 dönüm alan üzerine kurulu tesisin 50 dönüm kapalı alana sahip olduğunu ve yıllık 2000 ton küresel barut üretim kapasitesi ile yurt içi ve yurt dışı talepleri karşılayacaklarını kaydeden Mehmet Tök, ilerleyen süreçte taleplerin artacağı düşünüldüğünden bir sonraki safhada tesisin kapasitesinin yıllık 4000 ton’ a çıkartılması için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Tök, Küresel Barut Üretim Tesisi ile birlikte barutların temel iki önemli hammaddesi olan Nitroselüloz ve Nitrogliserin tesislerinin de kurulumunun devam ettiğini söyledi.

Daha sonra Arca Savunma Sanayi A.Ş tarafından yapılan kapsül fabrikasını ziyaret eden Vali Dağlı’ya fabrika genel müdürü Mine Aydın tarafından bilgi verildi.

Sungurlu OSB tarafından tahsis edilen 352 dönüm arazi üzerinde üretim için çalışmalara başlandığını ve daha sonraki talepleri ile alanın 959 dönüme çıkarıldığını dile getiren Mine Aydın, bu alanda 60 mm, 81 mm, 120 mm, yüksek infilaklı havan mühimmatı, 155 mm yüksek infilaklı topçu mühimmatı ve 122 mm roket imalatı için projelere başlandığını ifade etti.

Aydın, 2023 yılı sonuna kadar personel sayılarını 100’ün üzerine çıkarmayı, tüm personellerini Sungurlu ve Çorum’dan alarak bulundukları ile katma değer sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Vali Dağlı, Sungurlu Organize Sanayi bölgesinde yapılan savunma sanayi yatırımlarını oldukça önemsediklerinin altını çizerek, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini, en kısa sürede bitirilerek tam kapasite üretime geçilmesiyle birlikte bu tesislerin Sungurlu ve Çorum ekonomisine büyük katma değer sağlayacaklarına inandığını belirtti.

Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat stratejisi doğrultusunda hareket ederek güçlü bir altyapısı bulunan Çorum’un sanayisini daha da geliştirmek için tüm kesimlerle işbirliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Vali Dağlı, OSB’lere önem verdiklerini, özellikle savunma sanayi yatırımlarının Çorum’a kazandırılması noktasında yapılacak çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade etti.