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Gündeme dair yazılı açıklama yapan Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Çorum’un talep ettiği yatırımları beklediğini söyledi.

Havaalanı, hızlı tren ve demiryolu, acemi er eğitim birliği taleplerinin her seçim döneminin gözde talepleri olduğunu hatırlatan Bedii Onan, “Oldu, oluyor. Geldi geliyor. Şu tarih, bu tarih, kazmayı vurduk. Temeli attık. Vaat edilip söylenenlerin hiç birisi ortada yok. Uzun yıllar havaalanı talep edildi. Son cümlede havaalanı Merzifon’da var denilerek isteklerin önü kapatıldı. Demiryolunu yapacağız da plan ve proje, etüt ve ihale, derken bakan değişti. Unuttuk. Yeni bakan geldi. Medya temsilcileri ile buluşunca, kalbimize gömdüğümüz ve bir ütopya haline dönüştüğünü düşündüğümüz demiryolu ve hızlı tren çalışmasının gündeme alınıp, 2028 de biteceğini söylenmesi bizleri tekrardan umutlandırdı. Delice - Çorum hızlı tren hattının hizmete gireceği yeni tarih 2028’dir. Unutmayalım. Bekleyelim. Hattın yakınından, çevresinden gelip geçerken keşif yapalım. Seçim vakti de demiryolu ve hızlı trenin ne halde olduğunu hatırlatalım. Hızlı tren ve demiryolu beklentimizi şimdilik verilen tarihe kadar rafa kaldıralım” dedi.

Yapımı devam eden Yozgat havaalanına da değinen Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çorum’a gelecek ve Çorum’dan gidecek vatandaşlar şimdilik Merzifon ve olursa Yozgat havaalanının kullansın. Sonrasına bakarız. Daha çok seçimler gelip geçecek. Olur ya bir gün havaalanı vaadinin gerçekleştiği gün de gelebilir.

Bir önceki seçimin başlıca vaatlerinden olan acemi er eğitim birliği ile ilgili mahalli basında haberi çıktı. Acemi er eğitim birliği ne zaman gelecek? Tarih var mıdır? A month of Sundays / Çıkmaz ayın son çarşambası tarihine beklentiler kalmasın. Bir mahalli seçim öncesi Çeşmeören YİBO binasının acemi er eğitim birliği olacağı söylenmişti? Oldu mu? Olmadı. İlk ve ortaokul öğrencileri için yapılan okul kısa bir sürede kışla olacaktı. Şehirdeki var olan kışla da kalmadı.

On yedi yıllık üniversite olduk. Üç rektörümüz oldu. Lakin Yozgat şehri gibi bir yerleşkemiz olmadı. Yozgat’ta bir yerleşke var. Planlı ve tüm birimler bir arada yapılmış. Üniversite girişine Erdoğan AKDAĞ yerleşkesi tabelası asılmış. Erdoğan Akdağ’ın Yibitaş Çimento fabrikasının eski patronu olduğu biliniyor. Yozgat’ta üniversite tamam olmuş. Hızlı tren de yakın zamanda tamamlandı. Havalanın da tamamlanmak üzere olduğu haber konusu oldu. Çorum da havaalanı yok. Çorumlu istiyor, ama yok. Çok istiyoruz ama hızlı tren ve demiryolu yok. Üniversite var da tamam mı, değil mi? Kararı vatandaşımız versin.

İskilip ilçemizde bir yüksek okulumuz var. Özel idare binasının içinde açılmış. İskilip ten ses geliyor. Yüksek okul binasının tamamlanması isteniyor. İskilip halkı Tosya karayolunun da bir an önce yapılmasını istiyor ve bekliyor. Bu arada vatandaşımız soruyor. Çorum - Osmancık karayolu tünelleri ne vakit hizmete açılacak?

Vatandaşlarımız hastane de yeterli sayıda doktor olmadığından yakınıyor. Eski hastanenin yerine yeni hastane yapılacak ama bir türlü ihale edilemiyor. Şehir merkezinde yaşayan yaklaşık üç yüz bin kişi tek hastaneye mecbur kalıyor. Çorum halkının sağlık hizmetlerinin kolayca alması için eski devlet hastanesi alanına bina inşaatının geciktirilmeden başlatılmasını bekliyoruz.

Bir de bir türlü tamamlanamayan Bedesten inşaatımız var. Kayıtlara göre 1500’lü yıllarda Çorum da bir bedesten varmış. Ama varlığını günümüze kadar sürdürememiş. Kale, Ulu Camii, Saat kulesi, Sandıkçılar arastası sonundaki kilise olduğu söylenen taş bina, Taşhan bir şeklide varlığını sürdürmüş ve günümüze gelmiş. Lakin bedesten yok olmuş. Eksiğimiz bedesten olunca, belediyemiz kolları sıvayıp, şehrin eksiği olan bedesteni şehrimize kazandırmak için seferber olmuş. Ne yazık ki; tarihi yeniden ihya etmek için işe başlayan belediye bir türlü bedesteni tamamlayamadı. Oysa komşu kent Kastamonu da Nasrullah Camii çevresinde var olan Osmanlı dönemi eseri Aşir Efendi Hanı ve diğer eski yapılar hala ayakta ve varlığını sürdürüyorlar. Beton yerine taştan yapılmışlar ve kültürel özelliklerini koruyarak halen vatandaşlar tarafından ticari mekân olarak kullanılıyorlar. Her ne kadar proje olarak gördüğümüz bedestenler ile benzerlikleri olmasa da, bedesten inşaatının bitirilmesini ve geciktirilmeden halkımızın kullanımına açılmasını seçim öncesi Çorum halkı sabırsızlıkla beklemektedir.”