İl Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, taşkın riski nedeniyle oluşabilecek felaketlerin önlenmesi adına Çorum sınırları içerisinde yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu tarafından toplantıda Çorum’da yürütülen çalışmalarla ilgili kurul üyelerine detaylı sunum yapıldı. Yerleşim yerlerini, altyapıyı ve canlı hayatını tehdit eden taşkınlara karşı, çözüm yolları değerlendirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, ilçe belediye başkanları, DSİ Ankara 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı.

Vali Ali Çalgan, taşkın yönetimi konusunda, kaymakamlıkların, belediyelerin ve ilgili kurumların işbirliği içerinde olması gerektiğini söyledi.