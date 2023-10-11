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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Azerbaycan çıkarması yaptı.

Azerbaycan Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret eden Başaranhıncal ve yönetimi, Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri, ticaret, ekonomi vb.imkanlar ve fırsatlar üzerine değerlendirmelerde ve istişarede bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağcı da nazik ziyaretlerinden dolayı Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş, Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve beraberindeki heyete teşekkür etti.