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ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk kez açılan 5 milyonluk soruda şıklar arasında Çorum da yer aldı.

Yarışma devam ederken, tüm Türkiye 5 milyonluk sorunun cevabını aradı. Sorunun doğru cevabı Çorum çıkınca Twitter'da en çok konuşulan konu oldu.

Çorum Twitter'da trentopik listede 1.sırada yer alırken, yarışmacı soruya Çorum yerine Tokat'ı seçince 50 bin lira ile yarışmadan ayrıldı.

İşte o 5 milyonluk soru;

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?

A: Çorum

B: Yozgat

C: Sivas

D: Tokat