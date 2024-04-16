Çorum Türkiye Oryantiring Şampiyonasına hazır.

Oryantiring Federasyonu tarafından ilimize verilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum Valililiği, Çorum Belediyesi ve Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Şampiyonası 19 Nisan cuma günü Çorum’da başlayacak.

Perşembe günü yapılacak teknik toplantının ardından şampiyonanın ilk yarışı 19 Nisan cuma günü Çatak Tabiat Parkında yapılacak.

İkinci gün yarışları 20 Nisan cumartasi günü Mislerovacığı Köyünde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında son gün yarışları ise 21 Nisan pazar günü şehir içi etabı ile tamamlanacak.

Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katılacağı Türkiye Şampiyonası için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gerekli hazırlıkları yaptı.

Üç gün sürecek olan Türkiye Şampiyonasında milli takım kadrosununda belirlenmesi amaçlanıyor.

Şampiyonada ilimizden de sporcuların katılması bekleniyor.