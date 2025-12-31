Ekonomi Gazetesi’nin ilk kez gerçekleştirdiği “Yaşamak ve Çalışmak İçin En İyi Kentler” araştırmasında Çorum 81 il içerisinde 63.sırada yer aldı.

Beşeri Sermaye ve Yaşanılabilirlik, Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik, Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli ve Erişebilirlik kategorileri baz alınarak yapılan araştırmada Çorum 35,26 indeks puanı ile 63.sırada yer aldı.

Araştırmaya göre, Türkiye’de göçün rotası değişirken, ‘iş için kent’ anlayışının yerini hızla ‘yaşam kalitesi için kent’ arayışı aldı.

İstanbul, 65,51 puanla listenin zirvesinde yer alırken, Ankara ‘ideal kent’ tanımına en çok yaklaşan şehir olarak açıklandı.

61,79 puanla ikinci sıradaki Ankara, eğitim düzeyi, sosyoekonomik göstergeleri ve sağlık hizmetlerine erişimiyle araştırmanın en dengeli kenti olarak öne çıktı.

SAVUNMA SANAYİ VE HIZLI TREN BU DURUMU TERSİNE ÇEVİREBİLİR

Anadolu Kaplanı olarak anılan Çorum'da savunma sanayi yatırımları, ikinci OSB'ye gelecek yatırımlarla yeni istihdam kapıları oluşması ve 2029 yılında faaliyete geçmesi planlanan hızlı tren ve yük treni ile birlikte hem göç alması hem de ekonomik olarak daha da güçlenmesiyle birlikte daha yaşanabilir kentler arasına önümüzdeki yıllar girmesi bekleniyor.