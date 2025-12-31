Çorum–Laçin–Osmancık güzergâhında yer alan Kırkdilim mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede birden fazla trafik kazası meydana gelirken, çok sayıda araç da yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte Kırkdilim yolunda görüş mesafesi yer yer düştü, zemin ise tamamen kaygan hale geldi. Bu durum sürücüler için ciddi risk oluştururken, trafik ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kar lastiği bulunmayan ve zincir takmayan araçların geçişine izin verilmedi.

Özellikle ağır tonajlı tırlar tedbir amaçlı olarak tamamen bekletilirken, uygun donanıma sahip araçların kontrollü şekilde ilerlemesine müsaade edildi.

Yolda kalan sürücülere ekipler tarafından yardım sağlanırken, Karayolları ve belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.