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HARUN AKKAYA

Çorum Yerel Seçim Platformu Başkanı İnşaat Mühendisi Çetin Özdaş, Çorum’un daha gelişmesi ve problemlerinin çözülmesi için acilen yeni bir nazım imar planlama çalışmasının yapılması gerektiğini söyledi.

Platform üyeleri Ali Seçil ve Zübeyir Gün ile Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret eden Çetin Özdaş, yerel seçim öncesi açıklamalarda bulundu.

Şehre Belediye Başkanı olacak adayın Çorum’un isteklerini bilmesi gerektiğini belirten Çetin Özdaş, “Deneyimli, güçlü adaylar olsun. Planlı, programlı çalışsınlar” dedi.

Şehrin nazım imar planını acilen güncellemesi gerektiğini savunan Özdaş,”Şehirler hızlı gelişirken, hızlı dönüşürken mutlaka bir takım problemlerde hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Trafik örneği gibi. Gazi Caddesi şuan tıkanıyor. Tıkanmaması için 20-30 yıl önceden tedbirlerinin alınması gerekirdi. Bugün yapılan plan 15 yıl sonra anca uygulanır. Nazım imar planımız en son 40 yıl önce yapılmış. Geleceğe hazırlanmamız lazım. Çorum’un daha gelişmesi ve problemlerinin çözülmesi için nazım imar planlama çalışması yapması lazım” diye konuştu.

Geçmiş yıllar da olumsuzluklarına rağmen siyasi ve idari iyileşmeler var ise de istenen seviyede olmadığını ifade eden Özdaş, Çorum da güzel şeyler yapıldığını fakat yeterli olmadığını kaydetti.