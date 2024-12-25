Sağlık Bakanlığı’nca Çorum ve ilçelerine 29 hekim ataması yapıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın verdiği bilgiye göre; Çorum ve İlçelerine 12’si uzman 17’si pratisyen olmak üzere toplan 29 doktor ataması gerçekleştirildi.

Buna göre; Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 pratisyen hekim, 1 Acil Tıp Uzmanı olmak üzere toplam 3 doktor, Bayat ve Boğazkale ilçelerine birer pratisyen hekim, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 Acil Tıp Uzmanı, 1 pratisyen hekim olmak üzere toplam 3 hekim, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne 1 pratisyen hekim, Sungurlu Devlet Hastanesine 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, 1 Ruh Sağlığı Hastalıkları, 4 pratisyen olmak üzere toplam 7 hekim, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesine 1 pratisyen, Osmancık Devlet Hastanesine 6 pratisyen, Çorum Toplum Sağlığı Merkezi’ne 1 pratisyen hekim, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji, Tıbbi Onkoloji, Anestezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmak üzere 5 uzman ve 1 pratisyen olmak üzere toplam 6 doktor ataması gerçekleştirildi.

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Milletvekili Kaya, “Çorum sağlık sektöründe bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edecek ve hiç bir hastanemizde eksik doktor kalmayacak.” dedi.

Editör: Haber Merkezi