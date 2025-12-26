Sağlık Bakanlığı tarafından “856 Ambulansın Sağlık Hizmetine Alım Töreni” Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 2002'de tüm Türkiye'de yalnızca 481 acil yardım istasyonu ve 618 ambulansın bulunduğunu hatırlatarak, “2025 yılı itibarıyla acil yardım istasyonu sayımızı 3 bin 574'e çıkardık. Bu yıl hizmete aldığımız 856 yeni ambulansımızla birlikte toplam filomuzu 6 bin 308'e ulaştırdık” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’in de katılım sağladığı program kapsamında, Çorum’a 8 yeni ambulans tahsis edildi.

Çorum’un acil sağlık filosuna kazandırılan bu araçlarla birlikte, il genelinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.