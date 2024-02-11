Çorum'un tanınan genç iş insanlarından Sönmez Orman Ürünleri sahibi Burhan Sönmez, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde bağımsız belediye başkan adayı oldu.

Gazetemizi ziyaret eden Burhan Sönmez, taraflı tarafsız hiç bir siyasi parti farketmeksizin herkesin oyuna talip olduğunu söyledi.

‘KAZANAMAZSAK BİLE ŞEHRİN EKSİKLERİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRİRİZ’

Çorum’un çok problemi olduğunu belirten Sönmez, “Seçimizi kazanamazsam bile bu süreçte bu eksikleri en azından tekrar gündeme getirmiş olacağız ve eksiklere dikkat çekeceğiz” dedi.

İLİM YAYMA KAVŞAĞI VURGUSU

Konuşmasında sürekli kazaların meydana geldiği ve ölümlere sebep olan İlim Yayma Kavşağı’na da değinen Sönmez, yetkililere “yaptırmak için neyi bekliyorlar” diye sordu.

‘Bir Fikrim Var’ projesi ile haftada bir halk buluşması yapacağını aktaran Sönmez, “Toplantıda vatandaşların Çorumla ilgili fikirlerinin, projelerinin olup olmadığını soracağız. Fikir sahibine ödül vereceğiz. O projeyi hayata geçirip, ismini vereceğiz” diye konuştu.

‘DAHA FAZLA SOSYAL ALANLARA İHTİYAÇ VAR’

İnsanların zaman geçirebileceği daha fazla sosyal alanlara ihtiyaç olduğunun altını çizen Sönmez, genç girişimcilerden de ruhsat ücreti almayacağını ifade etti.

Sönmez, kreş probleminin de olduğunu dile getirerek, her mahalleye çocuk kreşi vaadinde bulundu.