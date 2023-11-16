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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu, Çorum’a bir Bilim Parkı ya da Bilim Çorum isminde bir bilim merkezini kazandıracaklarını söyledi.

Anadolu Bilişim Buluşmaları kapsamında Çorum'da düzenlenen 'Dijital Dünyaya Çorum'dan Bakış' zirvesinde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, ,nsan kaynağı yetiştirilmesi noktasında önemli adımlar atacaklarını belirterek, "Dijital dönüşüm teknoloji geliştirme kaynağı noktasında da insan kaynağı yetiştirme öncelikli hedeflerimiz arasında. Teknofest’ler, Dene Yaplar bu ülkenin teknoloji kapasitesini ve potansbiyelini ortaya koyan önemli çalışmalar" dedi.

81 ilde Deneyap Atölyeleri projesini hayata geçirdiklerini aktaran Zekeriya Coştu, "Benzer şekilde yeni bir proje için kolları sıvadık. 81 ilde 100 Teknofest atölyesini hayata geçireceğiz. Çorum’a bir Bilim Parkı yada Bilim Çorum isminde bir bilim merkezini kazandıracağız" diye konuştu.