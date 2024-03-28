Son yıllarda ilginin her geçen gün attığı Cimnastik branşı ilk salonuna kavuştu.

Yeni Spor Salonu içinde kurulan salonun gelen malzemelerinin kurulumu tamamlandı ve hizmet vermeye başladı.

Atatürk Spor Salonu içinde cimnastik branşı çalışmalarını yapmak zorunda kalan sporcular için yeni oluşturulan cimnastik salonunda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar cimnastik aletlerinin kurulumunu izledi ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çorum’da cimnastiğe ilginin her geçen gün arttığını ve yaz spor okullarında bu branşa ilginin artmaya devam ettiğini belirten Çağlar bu kapsamda özel bir salon olması için yaptımları çalışmanın sonuçlandığını söyledi.

Bakanlık tarafından temin edilen cimnastik aletlerinin kurulumunun tamamlanarak Çorumlu gençlerin hizmetine açıldığını belirten Çağlar bu salondan ilimizden başarılı sporcuların çıkacağına inandığını söyledi.