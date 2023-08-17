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Çorum'da oynanması planlanan MKE Ankaragücü ile Yukatel Adana Demirspor maçı İstanbul'a alındı.

Ankaragücü'nün iç saha maçlarını yaptığı Eryaman Stadı’nda bakım sorunu yaşanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu maçın UEFA standartlarına getirilen Çorum Yeni Şehir Stadyumu'na alınması için iki takımla görüşme yaptı ancak Yukatel Adana Demirspor, şehirde havaalanı olmaması ve 1 tane 5 yıldızlı otel olması nedeniyle itiraz etti.

TFF yönetimi, Yukatel Adana Demirspor'un itirazını haklı bulurken, maç İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındı.