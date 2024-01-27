2024 yılının ilk kaymakamlar kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Resmi Gazetede kaymakamlar kararnamesine göre 124 ilçenin kaymakamı değişirken yerlerine yeni kaymakamlar atandı.
ÇORUM'A 1 VALİ YARDIMCISI 4 YENİ KAYMAKAN ATANDI
Yapılan atamaya göre Çorum'a 2 vali yardımcısı atandı.
Adana Cehyan Kaymakamı Muhammmed Gürbüz ve Samsun Havza Kaymakamı Cengiz Nayman Çorum Vali Yardımcılığı görevine getirildi.
Muş Valiliği Kaymakam Adayı Bayram Köse Mecitözü Kaymakamlığı'na, Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Buğra Katırcı Uğurludağ Kaymakamlığı'na, Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Seher Söyler Bayat Kaymakamlığı'na atanırken, uzun yıllar Sungurlu'da görev yapan Kaymakam Fatih Görmüş İzmir Çiğli Kaymakamlığı'na atandı. Sungurlu'ya ise Denizli Tavas Kaymakamı Mutlu Köksal getirildi.
Son olarak Çorum Valiliği Kaymakam Adayı İbrahim İşleyen ise Ordu Kumru Kaymakamlığı'na görevlendirildi.