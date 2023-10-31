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Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde hayata geçirilecek Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nin temeli atıldı.

Projenin 9 ayda tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 12.’inci Sokak’ta yapılan yapımına başlanan Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

MASA TENİSİ EĞİTİM MERKEZİ

Masa Tenisi Eğitim Merkezi projesiyle ilgili bilgi veren Başkan Aşgın “2.500 m² arsaya inşa edilecek tesis 710 m2 kapalı alana sahip olacak. Soyunma odaları, duş kabinleri, idari birimler ve salon kısmıyla beraber bir salon inşa ediyoruz. 9 ay içerisinde tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz. 18 Milyon TL’lik projenin 10 milyon TL’si için Spor Toto ile sözleşme yaptık. Kalan kısmıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.