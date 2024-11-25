Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Çorum'da yarın yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çorum için yarın kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 26.11.2024 Salı ilk saatlerde itibaren Çorum çevrelerinde kuvvetli kuvvetli kar (5-15 santim) yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışların yol açacağı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi