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Kadın A milli takımın Çorum’da oynadığı Lüksemburg maçına ulusal ve yerel basınlarda övgüler devam ediyor. Sakarya Yeni Gün Gazetesi milli takımın başarısını manşetten verirken deneyimli spor yazarı Ali Fikri Aşık ise köşe yazısında ‘Çorum’da milli coşku’ başlığı ile bir yazı yazdı.

Ali Fikri Aşık köşe yazısında kadın milli takımın Lüksemburg ile yaptığı maçta tribünleri dolduran Çorum halkının tam anlamıyla kadın futbolunun meşalesini yaktığını söyledi, Kadın voleybol milli takımıyla nasıl gurur duydularsa Çorum’da oynanan Lüksemburg maçında da hem kadın futbol takımı hem de o muhteşem desteğiyle kadın milli takımını yalnız bırakmayan Çorum halkı ilede gurur duyduklarını belirten Aşık bunda emeği geçen herkese teşekkür etti ve ‘Anladığım şu ki buram buram tarih kokan hem şehrin temizliği hemde kültürüyle çok güzel bir konumda bulunan Çorum artık futboluyla da futbol kültürü ile de tarihin altın sayfalarındakiki yerini almıştır’ dedi.