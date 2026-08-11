Çorum’un Kızılpınar Köyü’nde yetiştirilen ve yöreyle özdeşleşen taze fasulye için coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Çorum Merkez’e bağlı Kızılpınar Köyü’nde yetiştirilen ve yöreyle özdeşleşen Kızılpınar Taze Fasulyesine yönelik saha ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında üreticilerle bir araya gelinerek Kızılpınar Taze Fasulyesi’nin ekim alanları incelendi, ürünün yetiştiricilik özellikleri hakkında bilgi alındı ve üretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Üreticilerin uzun yıllara dayanan tecrübeleri dinlenerek tohum kullanımı, ekim zamanı, bakım, sulama, hasat ve pazarlama süreçleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kendine özgü görünümü, lezzeti, kalitesi ve yöredeki üretim kültürüyle dikkat çeken Kızılpınar Taze Fasulyesi’nin korunması, bilinirliğinin artırılması, üretici gelirine katkı sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla coğrafi işaret tesciline yönelik başvuru hazırlık süreci başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ürünün tanımı ve ayırt edici özelliklerinin belirlenmesi, geleneksel üretim metodunun kayıt altına alınması, üretim alanlarının ve coğrafi sınırın ortaya konulması, ürünün yöreyle olan tarihsel ve kültürel bağının belgelenmesi amacıyla saha çalışmaları sürdürülecek.