Osmancık Belediyesi eski MHP Meclis Üyesi ve MHP Osmancık eski İlçe Başkanlarından Musa Kara hayatını kaybetti.

Osmancık ilçesi Sarpunkavak köyü nüfusuna kayıtlı olup Osmancık merkez Gemici Mahallesi’nde ikamet eden Musa Kara'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Beylerçelebi Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Gemici Mezarlığında toprağa verilecek.

Bu arada Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gölger de vefat eden eski ilçe başkanı için bir taziye mesajı yayınladı.

Gelgör mesajında; "Geçmiş dönem MHP Osmancık İlçe Başkanlığı görevinde bulunan kıymetli dava arkadaşımız Musa Kara'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve dava arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerin kullandı