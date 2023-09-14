Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum'un gölgede kalmıl bir olduğunu belirten Atmaca, “Çorum bizim Anadolu’nun merkezi pozisyonunda ama gölgede kalmış bir il. Dolayısıyla iktidar tarafından hak ettiği değeri görememekte. Tükettiğinden çok üretin bir il. İhracatı artan bir il ama ulaşım konusunda hızlı tren ve havaalanın olmamasını anlamak mümkün değil. Üretimin en büyük handikaplarından biri ulaşımdır. Çünkü sanayi ürünlerinin karayolu ile taşınması büyük bir maliyettir ve sanayiciye yüktür. Mutlaka tren yolunun derhal böyle bir şehre gelmesi şarttır. Bugüne kadar neden ihmal edildiğini anlamak mümkün değil. Geç alınmış bir olay. Havaalanı konusunda Merzifon’a yapılan havalimanının nüfus yoğunluğu dikkate alınarak yapılmadığı anlaşılıyor. Belki isminin değişmesi ve uçak sefer sayılarının artırılmasıyla havaalanı ihtiyacına kısmen cevap verilebilir.” ifadelerini kullandı