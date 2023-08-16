Süper Lig'in 2'nci haftasında MKE Ankaragücü, Adana Demirspor'u konuk edecek.
21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak maç öncesinde MKE Ankaragücü'nün iç saha maçlarını yaptığı Eryaman Stadı'nda bakım sorunu yaşandı.
Geçtiğimiz sezon yapılan play-off mücadeleleri nedeniyle saha yenileme çalışmaları geç başlarken, zemine ekilen çimlerin aşırı sıcaktan dolayı çıkması yeni sezona yetişmedi.
Yaşanan durum üzerine ligin 2'nci haftasındaki MKE Ankaragücü - Adana Demirspor karşılaşması Çorum Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak.