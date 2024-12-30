Çorum 'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Mustafa Koç (74) idaresindeki 31 KE 424 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Çopraşık köyü yakınlarında, İsmail S'nin (45) kullandığı, bir zincir markete ait 34 KL 5057 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan eşi Keziban Koç ise yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Koç'un cenazesi de otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyünde yaşayan çiftin tedavi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken kaza yaptığı öğrenildi.