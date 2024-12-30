Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta geçen sezon Süper Ligin kapısından dönmelerinin camiayı etkilediğini ve yaşanan bu enerji boşalması ve beklentilerin yükselmesi ile farklı bir noktaya geldiklerini söyledi.

Özbalta sosyal medyada yayınlanan bir programda canlı bağlantı ile katılarak izleyicilerin sorularını cevaplandırdı.

Özbalta programda yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

Geçen sene Süper Ligin kapısından dönmesi bizi etkiledi. Göreve geldiğimiz günden itibaren bir yükseliş trendine girdik ve devamlı yükselen formla sezonu 5. olarak bitirdik. Kocaelispor'u eledik Bodrum ile oynadığımız maçlarda iki takımda birbirini yenemedi ve penaltılarda elendik. Çorum FK'nın camianın buna ihtiyacı vardı. Adana'da finalde oynamak isterdik ancak iki maçı da 11'er kişi ile bitirebilseydik sonuç farklı olurdu. Buda takımın gücünü göstermesi adına çok önemli.

‘Sorumsuzca bir hareket’

Kaynağı araştırılmadan böyle haberler yapılıyor. İnsanlar kendilerini bu haberlerini yaptıkları kişilerin yerine kendilerini koyarak böyle haberler yapmalılar. Bu haberler kulübe ve bizlere zarar veriyor. Sorumsuzca bir hareket diye düşünüyorum. Oğuzhan Yalçın 12 yıllık futbolculuk hayatının ardından yönetici olduğu için onların kulübe zarar verecek noktaya gelindiğinde böyle bir kararı alacak güce sahip olduğunu düşünmeleri gerekiyor.

‘Geçen sezon ile bu sezon çok farklı’

Geçen sezonki güzel anların ardından enerji boşalması oldu diye düşünüyorum. Bunları büyük takımlarda bile görebiliyoruz. Beklenmeyen başarının ardından öyle bir noktaya geldik ki kimse inanmadı. Ligde kalmak ilk 8-10 arası olalım derken alınan sonuçların ardından hedef büyütüldü. Büyük bir camia Kocaelispor'u eledikten sonra heves ve iştah bizlere Süper Lig hedefi kurdurmaya başladı. Buda olumlu beklentiye dönüştü. Finali oynayacak takımı gördüklerinde elenince büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sezonu nasıl kapattıysak öyle başlayacağımız konusunda biraz iddialı olduk buda hatalarımızdan birisi buydu. Buda camiada beklentiyi artırdı. Buda hepimize bir ders oldu.

‘Takım savunmamız çok iyi’

Son 11 haftayı verimli geçiyoruz sadece iki mağlubiyetimiz var. Ancak son iki maçta Amed ve Ankaragücü maçlarını kazanabilseydik çok farklı yerlerde oluruz diye düşünüyorum Gol yeme ile sıkıntımız yok takım savunması anlamında iyi durumdayız. En az gol yiyen beş takımdan biriyiz. Gol yollarında o kadar ilginç bir sezon geçiriyoruz ki. Ligin genelinde takımla bunu yaşıyor. Amed maçında yüzde yüz 7-8 pozisyon var Ankaragücü maçında bitireceğimiz pozisyonlar vardı ancak bunu başaramadık. Gol yollarında sıkıntımız var.

‘Yabancı transferinde tanıdığımız bildiğimiz isimlere yöneldik’

Yabancı transferde mümkün olduğunca tanıdığımız bildiğimiz ve birlikte çalıştığımız isimler üzerinde duruyoruz. Kasango transferinde her türlü sağlık kontrolünden geçti ve olumlu rapor geldi. Sezon öncesi performansı da bizleri mutlu etti ancak ilk maçta yaşadığı sakatlık ardından düzeldi tekrar sakatlandı ve bu yüzden beklenen performansı gösteremedi.

‘Gol bölgesindeki sorun için yoğun çalışıyoruz’

Hücum hakkında savunmadan sürpriz isimler çıktı ve goller atarak bizi üst sıralarda tutan isimler oldular. Pozisyon olarak sıkıntımız yok. Geçen sezon file ile buluşan toplar bu sezon ağlara gitmiyor. Bunun analizini geçen yaptık fazla değişiklik yok ancak skor yapamadık. Bu süreci futbolcularla birlikte en güçlü şekilde aşmak zorundayız. Bunla ilgili ekibimle birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. O çuvalın ağzı açılacak ve golleri atacaklarını söylüyorum.

‘On kişi kalan takım direnci artıyor diğerinin motivasyonu düşüyor’

On kişi kalan takımlar daha dirençli futbol oynamaya mecbur olduğunu bilir ve o bilinçle hareket eder. Diğer takımda ise rahatlama olur bu futbolun içinde değişmez kurallardan birisi. Kupa maçının ardından Ankaragücü maçında fiziksel olarak düşüşler yaşandı. Biz hızlı oynayan bir ekip olmasını istiyoruz maalesef bu noktada Ankaragücü maçında eksiğimiz vardı ikinci golü bulamayınca son bölümde strese girdiler ve geri çekildiler. Fiziksel ve zihinsel düşüşler olunca istemediğimiz sonuç oldu.

Hem bizler hem oyuncularım o pozisyonda gole izin vermemeliydik. Bu 25 puanı bu futbolcular bu camia ve bu taraftarlarla birlikte yaşadık. Geçen sezon yarı final oynayan yine aynı isimler önemli olan o birlikteliği yeniden sağlamak. Bunu başardığımız takdirde yine başarılı olacağımıza inanıyorum,

‘Adımları sağlam atmamız gerekiyor’

Çok hassas bir sezon olduğuna inanıyorum. Hedeflerin peşinden koşmayacak değiliz, durumu kabullenmeyeceğiz bundan herkes emin olsun. Oğuzhan Başkan ile istişaremizde ilk 10'un içinde yer almak gibi bir düşüncemiz vardı. Şu anda onun içindeyiz play-off'un da içindeyiz. Hem bizlerin hem camianın daha iyi adapte olmamız gerekiyor. Şu anda yapmamız gereken adımları sağlam atmamız gerekiyor. Haftalık olarak değerlendiriyoruz.

‘17 hafta sonunda hedefteysek neden sezon sonu olmasın’

Futbolcu kadroma inancın tam 17 hafta sonunda bunu başardıklarına göre sezon sonunda da bunu başarabilecek güçteler bunları onlara da söylüyorum. Bu kadromuz bunu yapabilecek güçtü. Ama temkinli olmak zorundayız ve büyük camialara karşı oynadığımız ortada. Kocaelispor bir avantaj elde etti. İki üç maç kaybetmeyeceği bir ligde değiliz.

Kalite olarak yeterli, fiziksel olarak yeterli ancak niteliğimizi artırmak zorundayız. Ancak devre arası transferi risklidir hem kulüp yönetimi hem bizler transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. Hassas bir dönemdeyiz bir kaç arkadaşımız aramıza katılacak

‘Sıkıntının nedeni Amed ve Ankaragücü maçlarında yediğimiz iki gol’

Çorumspor takımı borçsuz bir kulüp. Oğuzhan başkan sezon sonuna borçsuz gitmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda bazı futbolcular ayrılmak istiyor tutamıyorsunuz. Bazı futbolcular oynanan sisteme uymuyor gibi nedenlerden dolayı ayrılıklar olabiliyor. aramıza kattığımız arkadaşların performansı az daha yüksek olsaydı bunlar konuşulmazdı. Birde bunlara neden olan iki gol diye düşünüyorum. Amed ve Ankaragücü maçlarındaki golleri yemezsek bugün bunları konuşmazdık ama futbolun doğasında bu var.

‘Taraftarlarımızla her zaman iyi diyaloğum oldu’

Taraftarlarımız ile her zaman iyi diyaloglarımız oldu. Onları bu sezon mutsuz ettiğimiz maçlar oldu. Onlar bizden mücadele bekledi onlar destek vereceklerini söyledi. Bizlere bunu maçlarda yaşattılar. Çorum sevdalısı taraftarları menfaatsiz destek veriyorlar bizleri bu çok mutlu etti. Yediden yetmişe tüm Çorumluları ekranları başında bizleri duaları ile desteklediler. Onlarla güzel bir bağımız var onlarda bu desteği sürdürsünler. Çorum’un tek takımı var onlardan destekleri ile sezon sonunda çok daha güzel gönler göreceğimize inanıyorum’ dedi.