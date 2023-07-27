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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin birlikte yürüttüğü proje kapsamında Çorum’a Total Mixed-Ration (Toplam Hazırlanmış Rasyon-TMR) yem tesisi kurulacak.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile hayata geçirilecek olan ‘Yemde Birlik Gücü Projesi’ kapsamında kurulacak olan TMR Yem Tesisi ile yemlik ürünler yapılacak depolarda bozulmadan saklanacak ve ihtiyaç olduğu zamanda ise uzman ekip tarafından tüketime hazır hale getirilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan toplantıda proje istişare edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıda proje kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Total Mixed-Ration sisteminin hayvanlara farklı kaba ve yoğun yem kaynaklı yem öğelerinin topluca tek bir karışım halinde verildiği bir yemleme şekli olduğunu belirten

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, özellikle sürü veya grup verimi yüksek, hayvan sayısı fazla olan işletmelere önerildiğini söyledi.

Projenin amacı hakkında bilgiler veren Erdem Kolabaş, “Günümüzde hızla artan nüfus ve beraberinde azalan doğal kaynaklar, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi konusunda yeterli ve dengeli beslenmenin önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Temel gıda maddeleri içerisinde içerdiği protein miktarı itibarıyla hayvansal gıdalar ön plana çıkmaktadır. Artan nüfusun protein ihtiyacına cevap verebilmek ancak hayvansal üretimi geliştirilmesi ile mümkündür. Bölgemiz hayvancılığının gelişmesi, yüksek verimli kültür ırkı hayvanların kullanımı yanında kaliteli yem kullanımına da bağlıdır. Kış mevsiminde et ve süt verimini artırmak için diğer mevsimlerde bol olarak bulunan ham maddelerin uygun koşullarda saklanması ve kış mevsiminde hayvanlara sunulması gerekmektedir. Yem fabrikaları aracılığıyla hayvanların tüketimine kesif yem sürekli sunulabilmesine karşın, maliyetinin yüksek olması ve kesif yemin hayvanın tüketimine tek başına yetmeyerek, yemde rasyon ile birlikte verilmesi, işletmelere ayrıca maliyet oluşturmaktadır” dedi.

Bu proje ile tarımsal üretim sezonunda kaliteli ham maddenin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından temin edilerek proje ile alınacak silolarda ürünlerin niteliği bozulmadan depolanacağını kaydeden Kolabaş, “Tüketim zamanında, Birliğin rasyon hazırlama konusunda uzman ekibi tarafından, hayvansal işletmenin ihtiyacı doğrultusunda rasyon hazırlanıp paketlenerek, hayvansal işletmeye hazır, günlük tüketime uygun yem temin edilmiş olacak. Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesinde farklı proje bütçelerinden temin edilen kendinden yürür silaj hasat makinesi, mobil silaj paketleme makinesi, kaba ot paketleme makinesi, ot biçme makinesi gibi ekipmanlar bulunduğundan, Birliğin yapılması planlanan TMR yem tesisi için gerekli olan alt yapısı yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. Bu yüzden Birlik bünyesinde yürütülecek olan TMR yem tesisinin daha etkin çalışacağı anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Projenin hedefleri ve istihdama katkısı hakkında da açıklamada bulunan Kolabaş bunları şunları dile getirdi:

“Kaliteli yem tüketiminin artırılması sonucu hayvancılık işletmelerindeki girdi maliyetlerinin en aza indirmek ve işletme sahiplerinin kâr oranını arttırmak.

Ham maddelerin saklanma koşulları düzenleneceği için hijyenik yem tüketimi ile hayvan sağlığını korumak. Bölgede hayvancılığı geliştirmek. Çiftçilerimizi yeni teknolojileri tanıtmak. Üreticilerimizin daha ucuz şekilde doğru rasyon ile hazırlanmış yeme ulaşmasını sağlamak. Piyasa regülasyonu sağlanarak piyasadaki yem fiyatlarının düşmesine olanak sağlamak, üreticilerin ucuz yem teminini kolaylaştırmak. Üreticilere sözleşmeli ekim modeli ile üretim yaptırılarak, yem hammaddelerinin girdi fiyatlarını düşürmek. Birlik bünyesindeki makine-ekipmanın kullanılması ve proje dâhilindeki yapılması planlanan yem tesisiyle işleme giderlerinin en aza indirgenmesi sonucu ucuz yem elde etmek. Sözleşmeli üretimi desteklemek ve bununla bölgedeki yem bitkisi ekiliş alanlarını artırmak.”

Kolabaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Proje paydaşı ve saha uygulayıcısı olan Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin mevcut teknik ve idari personeli bu proje kapsamında görev alacak.

Ayrıca proje ile rasyon hazırlama konusunda uzaman 2 teknik personele daimi istihdam sağlanacak. Projenin hedef aldığı kesim öncelikle, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi olan 2.335 işletme ile diğer hayvancılık işletmeleridir. Ayrıca ilimize yakın bölgede faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri de hedef grubumuza girmektedir.”