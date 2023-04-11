Yerli otomobil TOGG için Çorum'a servis noktası kurulacak.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg ilk kez sahipleri tarafından yollara çıkmak için gün sayarken, Türkiye'nin değişik illerinde servis noktaları ve deneyim merkezleri kuruluyor. Bu kapsamda da Çorum merkeze önümüzdeki günlerde servis noktası yapılacak.

Togg'un resmi internet sayfasında Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer alıyor.

Togg deneyim merkezleri

Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. İlerleyen süreçte aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak. (İHA)