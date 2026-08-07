Gazi Caddesi'nde 3 Ağustos Pazartesi günü başlayan asfalt çalışmaları devam ediyor.
4 günde Gazi Caddesi'nin bir tarafı asfaltlanarak bugün trafiğe açıldı.
Çorum'un en yoğun ulaşım güzergâhlarından biri olan Gazi Caddesi'nde ikinci etap çalışmaları ise 10 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
Gazi Caddesi'nin Saat Kulesi-Valilik Kavşağı arasının önümüzdeki hafta asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla çift taraflı olarak trafiğe açılması hedefleniyor.
Saat Kulesi-Valilik Kavşağı'nın tamamlanmasının ardından Valilik Kavşağı ile Meslek Yüksek Okulu arasında yol yenileme çalışması yapılacak.
Muhabir: Fatih Battar