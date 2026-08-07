Çorum Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı yatırımları kapsamında Gülkent 1. Cadde’de kapsamlı yenileme çalışması başlatıyor.
Yürütülecek çalışmalar çerçevesinde Yedaş, Çorum Gaz, Türk Telekom ve Çorum Belediyesi tarafından bölgede altyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.
İçmesuyu ve atıksu hatlarının yenilenmesinin yanı sıra elektrik, doğal gaz ve iletişim altyapılarında da gerekli düzenlemeler yapılacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeni asfaltıyla kullanıma açılacak.
Çalışmalar süresince Gülkent 1. Cadde araç trafiğine kapalı olacak.
Özellikle Ada Koleji, TED Koleji ve Şehit Osman Arslan İmam Hatip Lisesi bölgesine ulaşım sağlayacak sürücüler, alternatif güzergâh olarak Binevler 3. Cadde’yi (Baraj Yolu - Büğet Köyü Yol Ayrımı) kullanabilecek.