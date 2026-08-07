Sungurlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 28 toplu iş yerinin açılışı gerçekleştirildi, 5 bin metreküplük içme suyu deposu hizmete alındı, Şehitlik Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Ankara-Samsun kara yolu üzerindeki toplu iş yeri alanında düzenlenen törende, Şehitlik Projesi ile içme suyu deposuna canlı bağlantı yapılarak yatırımlar eş zamanlı hizmete sunuldu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, temel atılan Şehitlik Anıtı ve taziye evinin şehitlere duyulan vefanın göstergesi olduğunu belirterek, "Şehitlerimiz için bugün temelini atacağımız anıt önemli bir eser olacak. Barış sürecinin konuşulduğu şu günlerde bu yatırım, şehitlerimize olan vefa ve minnet borcumuzun en güzel göstergesidir." dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ise belediyecilik anlayışlarının temelinde kalıcı eserler üretmenin yer aldığını belirterek, ilçenin geleceğine yön verecek yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Dere, "Biz günü kurtarmaya değil, geleceği kurmaya talibiz. Bugün attığımız her temel, açtığımız her tesis ve yaptığımız her yatırım aynı büyük hedefin parçasıdır; daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir şehir ve daha güçlü bir Sungurlu." diye konuştu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da Sungurlu'ya kazandırılan yatırımlardan dolayı Belediye Başkanı Muhsin Dere'ye teşekkür ederek, "Belediyecilik çalışmakla olur. Biz Ankara'da, belediye başkanlarımız da yerelde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.